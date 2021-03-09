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منتخب فلسطين يستدعي محمود وادي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:21 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يؤكد فيه استدعاء المهاجم الدولي محمود وادي للانضمام لصفوف المنتخب خلال فترة التجمع الدولية في شهر مارس الجاري.

أكد خطاب الاتحاد الفلسطيني أن اللاعب مطلوب للانضمام لمعسكر الفريق في مدينة الرياض بالسعودية، خلال الفترة من ٢٢ وحتى ٣١ مارس الجاري ضمن الأجندة الدولية.

شدد خطاب الاتحاد الفلسطيني على أن المنتخب سيخوض مباراة يوم ٣٠ مارس أمام شقيقه المنتخب السعودي بمدينة الرياض، في إطار التصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لبطولة كأس العالم ٢٠٢٢، وكأس آسيا ٢٠٢٣، مع التأكيد على أن البروتوكول الصحي في السعودية يقضي بخضوع جميع البعثات الوافدة ٣ أيام منذ الوصول في الحجر الصحي.

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