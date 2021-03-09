"لولاهم ما كنا هنا".. رسائل المشاهير عن يوم الشهيد



وجه عدد من المشاهير رسائل هامة عن يوم الشهيد تزامنا مع احتفال المصريين به، في إطار سعيهم لإبراز قيمة هذا اليوم في نفوس المصريين.



وتحتفل مصر بيوم الشهيد في 9 مارس من كل عام والذي اتخذته مصر عيدا لها بعد "استشهاد" البطل عبد المنعم رياض في 1969 دفاعا عن وطنه.



والقوات المسلحة المصرية في التاسع من مارس كل عام بـ"يوم

الشهيد"إحياءً لذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق وسط جنوده واعتزازًا بشهداء مصر الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الوطن.



اللهم ارحم شهدائنا الأبرار

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن أُمهات وأسر الشهداء والمصابين ضربن أروع الأمثلة في الصبر والوفاء، مشيدا بالتضحيات العظيمة التي تقدمها قواتنا المسلحة ورجال الشرطة البواسل من أجل استقرار مصرنا، وحفظًا لأمنها، سائلًا اللهَ تعالى أن يحفظَ مصرَ وشعبَها من كل سوء، وأن يرحم شهداءنا الأبرار.



دعوة إلى الشعب المصري

أما تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس الشيوخ، فقال إنه من الضروري أن يتحدث الشعب المصري مع أبناءهم عن أبنائهم عن بطولات الشهداء وسيرتهم الطبية فى "يوم الشهيد".



وأضاف:" نجدد العهد لأبطالنا بالجيش المصرى صاحب بطولات وتضحيات ستظل شاهدة علي ما قدموه للوطن وللشعب، كل عام وقادة وضباط وأفراد الجيش المصري العظيم بخير".



لولاهم ما كنا هنا

ومن جانبه، أكد الكاتب الصحفي سليمان جودة، أن مصر نجحت في خطتها بمواجهة الإرهاب والتطرف، وعنوان احتفال يوم الشهيد " لولاهم ما كنا هنا " من ذهب، وتؤكد الدور العظيم للشهداء في حماية مصر.



يوم التضحية والإخلاص

وقال عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن يوم الشهيد يجسد العطاء والإخلاص والتضحية لكل فرد من أفراد القوات المسلحة، من الذين قدموا أرواحهم فداء لأمن مصر وسلامتها واستقرارها.



نترحم على كل جندي دافع عن الوطن

فيما قالت الفنانة رانيا يوسف عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اليوم تمر علينا ذكرى يوم الشهيد لنترحم على كل جندي دافع عن هذا الوطن لنبقى في أمان".

