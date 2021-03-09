اجتماعات عاجلة في قصر باكينجهام بشأن تصريحات ميجان وهاري

ذكرت صحيفة "بي بي سي" البريطانية، أن اجتماعات أزمات التي شارك فيها كبار أفراد العائلة المالكة عقدت عقب مقابلة دوق ودوقة ساسكس مع أوبرا وينفري.





وقالت "دانييلا ريلف" مراسلة شؤون العائلة الملكية في "بي بي سي"، إن قصر باكنجهام "لن يرغب في الاندفاع لقول شيء ما" بشأن مزاعم الأمير هاري وميجان.





وتحدث الزوجان إلى أوبرا حول العنصرية والصحة العقلية والإعلام وأعضاء آخرين في العائلة المالكة.





شاهد 11.1 مليون شخص في المتوسط ​​في المملكة المتحدة المقابلة ليلة الاثنين.





وقالت الدوقة - وهي أول فرد مختلط الأعراق في العائلة المالكة الحديثة - إن نقطة الانحدار جاءت عندما سئل هاري من قبل أحد أفراد العائلة المالكة لم يذكر اسمه "إلى أي مدى قد تكون" بشرة ابنهم "أرتشي" داكنة.





أوضح الأمير هاري لاحقًا لأوبرا أن التعليقات لم تصدر من الملكة أو دوق إدنبرة.



