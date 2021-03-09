لماذا نجل ميجان وهاري ليس أميراً؟

في مقابلتها مع أوبرا وينفري، قالت "ميجان ماركل" دوقة ساسكس إنها عندما كانت حاملًا، كانت هناك محادثات حول وضع طفلها المستقبلي، بما في ذلك اللقب الذي يجب أن يحصل عليه.





وصرحت ميجان: "كانوا يقولون إنهم لا يريدونه أن يكون أميرًا أو أميرة".





تأتي القواعد المتعلقة بمن يصبح أميرًا ويشار إليه أيضًا باسم صاحب السمو الملكي من رسالة صادرة عن الملك جورج الخامس في نوفمبر 1917.





الرسالة والأمر هي أدوات قانونية قد تأخذ شكل خطاب مفتوح من الملك، يمكن استخدامها للإعلانات الملكية أو منح ألقاب مثل النبلاء.





في رسالة عام 1917، أعلن جورج الخامس أن أبناء أحفاد الملك لن يعودوا أمراء أو أميرات، باستثناء الابن الأكبر للابن الأكبر لأمير ويلز.





في وضعنا الحالي، هذا يعني أن الأمير جورج أصبح تلقائيًا أميرًا، ولكن ليس آرتشي، على الرغم من أن كلاهما من أحفاد الملكة.





بموجب هذا البروتوكول، لم يكن أشقاء الأمير جورج - شارلوت ولويس - ليحصلوا على اللقب أيضًا.





ولكن في ديسمبر 2012، أصدرت الملكة أيضًا رسالة نصت على أنه يحق لجميع أطفال الأمير ويليام أن يكونوا أمراء أو أميرات ويحصلون على لقب صاحب السمو الملكي.





ووفقًا لرسالة عام 1917، يحق لأرتشي أن يصبح أميرًا - لكن ليس بعد.



