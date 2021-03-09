بوجود ميسي.. كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة باريس سان جيرمان بدوري الأبطال

أعلن المدير الفني لبرشلونة رونالد كومان، ، قائمة البلوجرانا لمواجهة فريق باريس سان جيرمان، غدًا الأربعاء، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب حديقة الأمراء.





وجاءت قائمة برشلونة على كالتالي:





في حراسة المرمى: تير ستيجن، نيتو، إينياكي بينيا.





في خط الدفاع: دست، لينجليت، جوردي ألبا، أومتيتي، جونيور فيربو، أوسكار مينجوزا.





في خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، بيانيتش، ريكي بويج، بيدري، فرينكي دي يونج، إيايكس موريبا، ماتيوس فرنانديز.





في خط الهجوم: جريزمان، برايثوايت، ميسي، ديمبلي، ترينكاو، كونراد.









وكان باريس سان جيرمان الفرنسي حقق الفوز خلال لقاء الذهاب فى ملعب كامب نو برباعية مقابل هدف، بينما يرغب برشلونة فى تحقيق ريمونتادا على الفريق الفرنسي والعودة بالمباراة.









وتقام مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان الفرنسي فى إياب دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا فى تمام العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءاً بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس يوم الأربعاء.