بواليا يزور بعثة ناكانا الزامبي المتواجد في مصراستعدادًا لمواجهة بيراميدز

حرص الزامبي والتر بواليا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على زيارة بعثة فريق ناكانا الزامبي المتواجد في القاهرة استعدادًا لمواجهة بيراميدز في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.





وجاءت زيارة بواليا لفريق بعثة ناكانا الزامبي بعد الحصول على إذن من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، خاصة أن اللاعب كان قد سبق ولعب في الفريق الزامبي.





ويستضيف فريق بيراميدز نظيره الزانمبي في السادسة من مساء غد الأربعاء على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.





ويدير المباراة الحكم البوروندي جورج جاتجوجو ويعاونه المساعد الأول التنزاني فرانك جون كومبا، والمساعد الثاني من بوروندي ديزاير نكونوزيا، والحكم الرابع من بوروندي نوامانا جافاري.