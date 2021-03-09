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نمو اقتصاد اليابان بنسبة 11.7% سنويا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:42 م
بوابة الفجر
وكالات
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أظهر تقرير حكومي في اليابان اليوم أن اقتصاد البلاد نما بمعدل سنوي قدره 11.7 في المائة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر بانخفاض عن رقم أولي نسبته 12.7 في المائة.

وجاءت القراءة التي تمثل الربع الثاني على التوالي من النمو الاقتصادي في أعقاب الركود التاريخي، أقل من متوسط التوقعات لنمو بنسبة 6ر12% من قبل المحللين الذين شملهم استطلاع أجرته صحيفة "نيكاي بيزنس ديلي".

وذكر مجلس الوزراء في بيان أن الاقتصاد انكمش بنسبة 4.8 في المائة خلال 2020 بسبب زيادة الضريبة الاستهلاكية والجائحة في أول انكماش منذ 11 عاما.


وذكر أن إنفاق الشركات زاد بنسبة 4.3 في المائة على أساس ربع سنوي بعد تعديله بالخفض من القراءة الأولية البالغة 4.5 في المائة التي تم الإبلاغ عنها الشهر الماضي وزيادة من انكماش بنسبة 2.4 في المائة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.

وقال إن الاستهلاك الخاص ارتفع 2.2 في المائة بعد زيادة بنسبة 5.1 في المائة في الربع الثالث. وارتفعت الصادرات بنسبة 11.1 في المائة بفضل الصين الشريك التجاري الأكبر بعد ارتفاع بنسبة 7.4 في المائة في الربع الثالث بينما ارتفعت الواردات بنسبة 4 في المائة مسجلة أول زيادة في الربع الثاني.

ومن غير المرجح أن يستمر التعافي الاقتصادي حيث مددت اليابان حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا في طوكيو و 3 مقاطعات مجاورة يوم الاثنين لمدة أسبوعين آخرين. وتم تطبيق هذا الإجراء منذ أوائل يناير بسبب عودة ظهور الإصابات.

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