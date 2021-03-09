عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري





إستقر الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي على مستقبله مع فريقه خلال الموسم القادم وذلك بعد الإنتكاسات التي تعرض لها الريدز خلال الفترة الماضية.





وقالت صحيفة " ماركا " الإسبانية الصادرة في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء أن صلاح أبلغ إدارة ناديه برغبته في الرحيل عن قلعة أنفيلد خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وأضافت الصحيفة في تقريرها إلى أن الوجهة الأقرب لهداف الدوري الانجليزي في موسمين من المواسم الثلاثة الماضية ستكون للريال أو برشلونة.