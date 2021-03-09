طرد كلبي "جو بايدن" من البيت الأبيض بسب حادثة عض

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الامريكية أن كلبي جو وجيل بايدن تم طردهم وأبعادهم من البيت الأبيض بعد أن قيل إن الكلب الأصغر قام بعض فرد أمن.



ووفقًا لوسائل الإعلام الأمريكية، تم إعادة الحيوانات الأليفة إلى منزل عائلة بايدن في ويلمنجتون بولاية ديلاوير.



يأتي ذلك بعد سلوك الكلب العدواني تجاه موظفي البيت الأبيض.



تبنى آل بايدن الكلب الأصغر "ميجور" البالغ من العمر ثلاث سنوات في عام 2018، وأصبح أول كلب يعيش في البيت الأبيض من مأوى للحيوانات.



كلبهم الآخر، تشامب، يبلغ من العمر 13 عامًا.



وقالت مصادر مجهولة لشبكة CNN إن ميجور كان يقفز وينبح ويهاجم موظفي البيت الأبيض والأمن.



انتقل الكلبان إلى البيت الأبيض بعد أربعة أيام من رئاسة جو بايدن.