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إيران تسجل 1.7 مليون إصابة بفيروس كورونا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:33 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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سجلت وزارة الصحة في إيران، اليوم الثلاثاء، 81 وفاة و8554 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

وأعلنت السلطات الصحية الإيرانية، ارتفاع إجمالي الإصابات إلى نحو 1.706 مليون.

 

وكانت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، صرحت بأن إجمالي الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 60867.

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