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إتحاد جدة يترصد بالشباب في الدوري السعودي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:29 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة مواجهة من العيار الثقيل ضد فريق نادي الشباب في المواجهة التي تجمع بينهما لحساب مباريات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ملعب إستاد الشرائع في مكة المكرمة يحل المتصدر ضيفًا على رفقاء أحمد حجازي والتي سيتحدد على نتيجتها ملامح مراكز الصدارة قبل سبعة جولات من نهاية الدوري.

وستكون مواجهة الغد بين الفريقين بعد أن تواجها مرتين في نصف نهائي كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال وإنتهت مباراة الذهاب بالتعادل 2-2 والإياب بفوز إتحاد جدة 2-1 وتعادلا في الدور الأول بنتيجة 1-1.

وينفرد فريق نادي الشباب بصدارة ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة فيما ينفرد فريق نادي إتحاد جدة المركز الثالث برصيد 35 نقطة.

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الكلمات المفتاحية

الشباب الدوري السعودي للمحترفين إتحاد جدة

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