Advertisements

للعروس.. جربي ماسك الرمان والعسل للعناية ببشرتك

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:25 م
بوابة الفجر
Advertisements
يتميز الرمان بمذاقه الجيد وله العديد من الفوائد التي تعمل على ترطيب البشرة وتنقيتها وحمايتها من الشوائب وللعروس التي تريد تجربة وصفات الرمان على بشرتها نقدم لك وصفة الرمان والعسل فهي نتائجها مذهلة، يمكنك تجريبها وتطبيقها يوم زفافك
 
ماسك الرمان والعسل (تستخدم هذه الوصفة لترطيب البشرة وحمايتها من الشوائب والبقع الداكنة)

المكونات:
2ملعقة كبيرة من عصير الرمان .
2ملعقة كبيرة من العسل .
طريقة التحضير:
- امزجى الرومان مع العسل وضعى الخليط على البشرة .
- اتركى الخليط على البشرة لمدة 45دقيقة .
- اغسلى بشرتك بالماء الفاتر .
- كررى الوصفة مرتين فى الأسبوع.

أخبار تهمك

عاجل.. 4 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

منذ 38 دقيقة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يستقر على الاعتزال بـ24 سنة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. لابورتا يخطط لميركاتو تاريخي في برشلونة

منذ ساعة و نصف

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

منذ 38 دقيقة

خاص| شرط واحد يُقرب هيكتور كوبر من تدريب الزمالك

منذ أقل من ساعة

مفاجأة كبيرة بشأن انتقال نجم المصري إلى الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

بوجود ميسي.. كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة باريس سان جيرمان بدوري الأبطال

منذ 39 دقيقة

القنوات المفتوحة الناقلة لدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

إعلان دولة جديدة.. 8 رسائل مهمة من الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي ينهي صفقته الأولى في الصيف

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على خليفة باتشيكو

منذ 38 دقيقة

موسيماني يجهز مفاجأة مدوية للإسماعيلي

منذ أقل من ساعتين

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ حوالي 16 ساعة

قائمة رباعية من لابورتا لإقناع ميسي بالبقاء

منذ حوالي 7 ساعات

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:29 م

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

12:25 ص

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

06:31 م

عاجل.. الزمالك يستقر على خليفة باتشيكو

03:29 م

إعلان دولة جديدة.. 8 رسائل مهمة من الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية

01:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين