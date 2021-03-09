للعروس.. جربي ماسك الرمان والعسل للعناية ببشرتك

يتميز الرمان بمذاقه الجيد وله العديد من الفوائد التي تعمل على ترطيب البشرة وتنقيتها وحمايتها من الشوائب وللعروس التي تريد تجربة وصفات الرمان على بشرتها نقدم لك وصفة الرمان والعسل فهي نتائجها مذهلة، يمكنك تجريبها وتطبيقها يوم زفافك

ماسك الرمان والعسل ( تستخدم هذه الوصفة لترطيب البشرة وحمايتها من الشوائب والبقع الداكنة)





المكونات:

2ملعقة كبيرة من عصير الرمان .

2ملعقة كبيرة من العسل .

طريقة التحضير:

- امزجى الرومان مع العسل وضعى الخليط على البشرة .

- اتركى الخليط على البشرة لمدة 45دقيقة .

- اغسلى بشرتك بالماء الفاتر .

- كررى الوصفة مرتين فى الأسبوع.