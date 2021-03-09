عاجل.. الزمالك يستقر على خليفة باتشيكو

إستقرت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء حال تلقي البرتغالي جيمي باتشيكو أي خسارة جديدة.









وتنوي الإدارة الإستغناء عن باتشيكو في حالة تعثر الفريق في أي مواجهة على مستوى الدوري المصري أو دوري أبطال أفريقيا.





وتتجه النية داخل الفريق الأبيض على تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون على رأس القيادة الفنية لنادي الزمالك وهو الذي قاد الفريق لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي قبل أن يرحل للتعاون السعودي.