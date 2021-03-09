Advertisements

نصائح لحياة زوجية سعيدة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:41 م
بوابة الفجر
Advertisements
نقدم لك بعض النصائح التي يحب أن تتبعيها وتحرصي على تطبيقها مع زوجك، لحياة زوجية سعيدة وهادة وأكثر استقرارا.

- لا تنشغلي كثيرًا بتنظيف المنزل، فعد عودة زوجك من العمل بل اجلسي بجواره وتحدثا معا وشاهدا فلمكما المفضل سويا.

- مع مرور أشهر عدة، قد تبدئين بالشعور بحالة من الملل والروتين، ومن هنا حاولي أن تضيفي بعض اللمسات للتغيير، وفاجئي زوجك بانك ستعدين عشاءا رومانسيا وترتدين ثيابا جديدة للفت النظر.

- ابتعدي عن الشكوى وإذا كان هناك أمر ما يضايقكِ، حاولي أن تتحدثي معه بشكل بسيط وهادئ.

- تجنّبي أن يتدخل الأهل في حل المشاكل بينكما، لأنّ ذلك سوف يؤدي إلى تكبير الأمور وليس حلّها.

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يستقر على الاعتزال بـ24 سنة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. لابورتا يخطط لميركاتو تاريخي في برشلونة

منذ ساعة و نصف

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ حوالي 16 ساعة

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

منذ يوم

موسيماني يجهز مفاجأة مدوية للإسماعيلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

منذ 38 دقيقة

خاص| شرط واحد يُقرب هيكتور كوبر من تدريب الزمالك

منذ أقل من ساعة

بوجود ميسي.. كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة باريس سان جيرمان بدوري الأبطال

منذ 39 دقيقة

عاجل.. الزمالك يستقر على خليفة باتشيكو

منذ 38 دقيقة

قائمة رباعية من لابورتا لإقناع ميسي بالبقاء

منذ حوالي 7 ساعات

القنوات المفتوحة الناقلة لدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

إعلان دولة جديدة.. 8 رسائل مهمة من الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي ينهي صفقته الأولى في الصيف

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة كبيرة بشأن انتقال نجم المصري إلى الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. 4 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

منذ 38 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:29 م

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

12:25 ص

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

06:31 م

عاجل.. الزمالك يستقر على خليفة باتشيكو

03:29 م

إعلان دولة جديدة.. 8 رسائل مهمة من الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية

01:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين