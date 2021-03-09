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نصائح لحياة زوجية سعيدة
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:41 م
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نقدم لك بعض النصائح التي يحب أن تتبعيها وتحرصي على تطبيقها مع زوجك، لحياة زوجية سعيدة وهادة وأكثر استقرارا.
- لا تنشغلي كثيرًا بتنظيف المنزل، فعد عودة زوجك من العمل بل اجلسي بجواره وتحدثا معا وشاهدا فلمكما المفضل سويا.
- مع مرور أشهر عدة، قد تبدئين بالشعور بحالة من الملل والروتين، ومن هنا حاولي أن تضيفي بعض اللمسات للتغيير، وفاجئي زوجك بانك ستعدين عشاءا رومانسيا وترتدين ثيابا جديدة للفت النظر.
- ابتعدي عن الشكوى وإذا كان هناك أمر ما يضايقكِ، حاولي أن تتحدثي معه بشكل بسيط وهادئ.
- تجنّبي أن يتدخل الأهل في حل المشاكل بينكما، لأنّ ذلك سوف يؤدي إلى تكبير الأمور وليس حلّها.
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