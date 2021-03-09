محكمة تونسية تقضي بسجن صهر الرئيس الأسبق في قضية فساد

قصت محكمة تونسية، اليوم الثلاثاء، بسجن بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، في قضية فساد، وفقًا لوسائل إعلامية محلية.

يشار إلى أن الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي الذي حكم تونس منذ نوفمبر1987 حتى يناير 2011، وتوفى في منفاه بالمملكة العربية السعودية بعد أن لجأ إليها إبان ثورة 2011 التي أطاحت بحكمه.

وكان محامي الرئيس التونسي الراحل، زين العابدين بن علي، قد تحدث عن المكان الذي سيدفن فيه الرئيس الراحل.