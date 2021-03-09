5 تحذيرات ونصائح من الأرصاد للمصريين.. تعرف عليها



على مدار الساعات الأخيرة، عملت هيئة الأرصاد الجوية على توجيه عدد من الرسائل للمصريين بشأن حالة الطقس خلال الأيام القادمة، ليكونوا مستعدين للتعامل مع الطقس.



طقس حار نهارا بارد ليلا

وقالت الأرصاد الجوية إن من المتوقع غدا الأربعاء ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من ( 3-4 ) درجة مئوية ليسود طقس حار نهارا بارد ليلا .



منخفض يعمل على استثارة الغبار

كما أعلنت أن البلاد ستتأثر بداية من اليوم بانخفاض سطحي قريب من غرب البلاد يعمل على استثارة الغبار على الساحل الغربي كما ترتفع معه درجة الحرارة ولكنها سرعان ما تنخفض يوم الخميس وتبقي هذه الموجات هي سمه الفترة القادمة.



لا تخففوا ملابسكم

وتابعت: "يرجي عدم الانخداع في ارتفاع درجات الحرارة وتخفيف الملابس لانها ستعاود النزول بشكل كبير لاحقا حيث سيحدث ارتفاع في درجات الحرارة، تبلغ ذروتة يوم الاربعاء حيث تصل درجة الحرارة على القاهرة ٣٣ درجة وتكون الظاهرة المؤثرة الاتربة العالقة نهارا على شمال البلاد ويسود طقس حار نهارا بارد ليلا خلال هذه الفترة".



تحذير من طقس الأربعاء

وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، محذرا من موجة حارة، مؤكدا أننا سنشهد ارتفاعات في درجات الحرارة لتصل درجة الحرارة والعظمى على القاهرة غدًا لـ30 درجة على أن ترتفع يوم الأربعاء"، لافتا إلى أن ذروة الموجة الحارة تصل لـ 33 درجة.





سبب الاضطرابات الجوية

وفي تصريحات تليفزيونية، قال مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن هذه الموجة نتيجة منخفض جوي من المنخفضات الربيعية، وهو منخفض حراري قادم من المنطقة الغربية وموجود حاليًا في شرق ليبيا، لافتا إلى أننا حاليًا في نهاية فصل الشتاء، وعادة ما تشهد نهايته اضطرابات شديدة في الأحوال الجوية ما بين ارتفاع وانخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة".



يذكر أن البلاد تشهد حاليا أتربة عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، والرياح معتدلة على معظم الأنحاء تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.



