عاجل.. 4 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا





أعلنت أربعة قنوات إذاعة مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان الفرنسي والتي تجمع الفريقان يوم غدًا الأربعاء لحساب مباريات إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.





وكانت مواجهة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت على ملعب إستاد كامب نو قد إنتهت بفوز أبناء ماوريسيو بوكيتينو بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.





وتأتي المباراة عبر القنوات الآتية :-





قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 / التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

قناة Polsat Sport / التردد، 11158 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.