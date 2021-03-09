شيكابالا ينتظم في مران الزمالك قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

انتظم محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في المران الجماعي للفريق المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.





وحصل شيكابالا على الضوء الأخضر من الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالنادي للمشاركة في المران الجماعي بعدما تعافى تماما من إصابته التي لحقت به مؤخرا على مستوى الركبة.





ويستعد الفريق لمواجهة نظيره سيراميكا في المباراة المقرر لها يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة للدوري الممتاز.