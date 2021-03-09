الإمارات تسجل 2.373 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1.784

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، 2,373 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 415,705 حالات.

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وقد أعلنت السلطات الصحية الإماراتية، وفاة 10 حالات مصابة من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,345 حالة.

‌‎ وأجرت الصحة الإماراتية، 219,593 فحصًا جديدًا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

جاء ذلك تماشيًا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والمخالطين لهم وعزلهم.