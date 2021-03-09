نجوم أتلتيكو مدريد ينقلبون على دييجو سيميوني





أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء عن رد فعل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني عقب مواجهة الديربي ضد ريال مدريد والتي جمعت الفريقان على ملعب إستاد واندا ميتروبوليتانو.





وقال برنامج الشيرنجيتو الإسباني أن لاعبوا أتلتيكو مدريد إنتقدوا في غرفة الملابس طريقة اللعب التي طبقها الارجنتيني دييجو سيميوني في الديربي الذي إنتهى بهدف لكل فريق.





وشهدت المباراة إضاعة لاعبوا أتلتيكو مرديد العديد من الفرص أمام مرمى تيبوا كورتوا ليضيع الفريق على نفسه نقطتين في طريق صدارته.