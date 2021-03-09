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الخطيب يكلف العامري فاروق لرئاسة بعثة الأهلي إلى الكونغو

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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كلف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، نائبه العامري فاروق، لرئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التي تستعد للسفر إلى الكونغو نهاية الأسبوع الجاري لمواجهة فيتا كلوب، بدوري أبطال إفريقيا.

جاء ذلك بعد اعتذار محمد الجارحي عضو مجلس الإدارة من السفر مع البعثة، بسبب ارتباطه بجلسات داخل مجلس الشعب، حيث كان من المقرر رئاسته للبعثة هناك.

ومن المقرر أن تسافر بعثة النادي الأهلي أحد يومي الخميس أو الجمعة من الأسبوع الجاري على متن طائرة خاصة، في ظل سياسة النادي اتباع الإجراءات الاحترازية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويعقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر، اجتماعات متواصلة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في الأهلي، وسمير عدلي، المدير الإداري، من أجل التنسيق بشأن كافة تفاصيل رحلة الفريق إلى الكونغو.

ويلتقي الأهلي نظيره فيتا كلوب الكونغولي، يوم 16 مارس الحالي على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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