"السلع التموينية" تصرف مستحقات البقالين ومنافذ مشروع جمعيتي قبل موعدها

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هيئة السلع التموينية التابعة للوزارة قامت أمس الإثنين الموافق 8 مارس 2021 بصرف 245 مليون جنية لبدالي التموين وأصحاب منافذ جمعيتي عن قيمة ما تم صرفه من فارق نقاط الخبز.





وأكدت هيئة السلع التموينية أن عمليات صرف المستحقات لمنافذ جمعيتي وبدالي التموين جاءت قبل الموعد المحدد بـ10 أيام تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الذي أكد أن الوزارة سوف تستمر في صرف جميع المستحقات الخاصة لبدالي التموين ومنافذ جمعيتي اللذان يصل عددهم إلى ما يقارب 40 الف منفذ وكذلك انتظام صرف مستحقات اصحاب المخابز ايضاً، مشيراً إلى أن الدولة تدعم السلع التموينية بما يقدر 36 مليار جنيه سنوياً بمتوسط شهري يصل إلى 3 مليار جنيه لتوفير كل إحتياجات المواطنين من السلع التموينية التي يصل عددها الي ( 28 سلعة) أو السلع الحرة التي تتوافر بمخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية أو ما يقوم صاحب المنفذ بشرائه طبقاً لاحتياجات المواطن في المنطقة التي يعيش فيها.





وأشار المصيلحي إلى أنه وجه رئيسى شركتي الجملة العامة والمصرية بتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع، وبجودة عالية مؤكداً أن الهدف في النهاية هو رضا المواطنين من خلال السلع المقدمه إليه.