أول تعليق من والد ميجان ماركل بعد اتهاماتها للعائلة الملكية البريطانية بالعنصرية

علق والد ميجان ماركل، اليوم الثلاثاء، على اتهامات ابنته وزوجها الأمير هاري للعائلة المالكة البريطانية بالعنصرية.



وقال إنه شعر "بالخيبة" من الحديث الصادم الذي أدلى به الزوجان للتلفزيون الأميركي.





وساد الفتور علاقة ميجان بوالدها توماس ماركل (76 عامًا) قبل زواجها من الأمير هاري في مايو 2018 الذي لم يحضره الوالد بسبب مشاكل صحية بعد جلسة تصوير أجريت به لقاء أجر.



واستقرت ميغن وزوجها منذ مارس 2020 في كاليفورنيا بعدما ابتعدا عن العائلة المالكة.



وفي المقابلة التي أجرتها معهما الإعلامية الأميركية أوبرا وينفري، حمل الزوجان على الضغط الإعلامي، وعلى عنصرية وسائل الإعلام البريطانية، وانتقدا عدم تفهّم العائلة المالكة وضعهما.



وعما رواه ميجان وهاري بشأن مخاوف أبدتها العائلة الملكية إزاء لون بشرة طفلهما آرتشي خلال فترة الحمل، أمل توماس ماركل في أن يكون ذلك "مجرّد سؤال غبي".



وقال ماركل الذي يعيش في روزاريتو (المكسيك) لمحطة "أي تي في" البريطانية "لا أعتقد أن العائلة المالكة البريطانية عنصرية إطلاقًا".



وأكدت الممثلة الأمريكية السابقة في المقابلة المثيرة نفسها أنها فعلت كل شيء لحماية والديها لكنها شعرت بأنها تعرضت "للخيانة" عندما اكتشفت أن والدها كان يغذي الصحف الشعبية.