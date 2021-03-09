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"الأطباء" تدين الاعتداء على الطبيب الأردنى فى قصر العينى

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:08 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أدانت النقابة العامة لأطباء مصر حادث الإعتداء الذى تعرض له طبيب اردنى مسجل زمالة جراحة أوعية دموية بمستشفي القصر العيني، بعد وقوع خلاف بينه وبين إحدي الممرضات فى الإستقبال قامت على إثرها الأخيرة بإبلاغ بعض الأشخاص الذين جاءوا للإعتداء عليه.

قال أمين صندوق النقابة العامة للأطباء الدكتور أبوبكر القاضى، إنه تلقي شكوي خلال تواجده بالنقابة، تفيد بوقوع اعتداء على طبيب أردنى.

وأضاف القاضى، أن الطبيب أصيب بطعنات فى الصدر والرأس لكن حالته مستقرة، مؤكدًا أن محامي النقابة سيحضر مع الطبيب تحقيقات النيابة، ويتابع القضية حتى يحصل الطبيب على حقه وان النقابة لن تقف مكتوفة الأيدى أمام حوادث الإعتداء المشينة على اعضاء الفريق الطبى والمستشفيات.

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