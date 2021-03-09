تعرف على موعد العرض الأول على شاشات التليفزيون لفيلم"البدلة"

يُعرض فيلم "البدلة" للنجم تامر حسني،لأول مرة على شاشات التليفزيون عبر قناة"روتانا سينما" يوم الثلاثاء 16 مارس المقبل.



حقق النجم تامر حسني، وقت عرض الفيلم إيرادات تخطت 40 مليون جنيه، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من طرح فيلم "البدلة" بدور العرض السينمائي، محققًا رقمًا جديدًا بأعلى إيراد في تاريخ السينما العربية



فيلم "البدلة" قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج ماندو العدل، بطولة تامر حسنى، وأكرم حسنى، وأمينة خليل، وماجد المصرى، ودلال عبد العزيز، ومحمود البزاوى، وحسن حسنى، ومى كساب، ومحمد ثروت، وطاهر أبو ليلة.





