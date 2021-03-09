التفاصيل الكاملة.. السيسى يشهد الندوة التثقيفية الـ33 للقوات المسلحة





وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار رجال الدولة وقادة وضباط القوات المسلحة والشرطة وعدد من أعضاء مجلس النواب ورموز الصحافة والإعلام وطلبة الجامعات المصرية.



فيلم بعنوان "حلم الشهيد " من إنتاج إدارة الشئون المعنوية



بدأت وقائع الندوة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ أحمد تميم المراغى، أعقبه عرض فيلم تسجيلى من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بعنوان ( حلم الشهيد ) تناول لمحات من حياة الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق الذى أستشهد فى التاسع من مارس عام 1969 كما تناول الفيلم تضحيات الشهداء التى ظلت ملهمة للبذل والعطاء من أجل الوطن، حيث قدم الفيلم علي المسرح الفنان آسر ياسين.



محاضرة للشيخ خالد الجندى بعنوان (منزلة الشهيد)



وألقى الدكتور خالد الجندي من علماء الأزهر الشريف كلمة تحدث فيها عن منزلة الشهداء عند الله سبحانه وتعالى، عندما يصف الله الشهداء في قوله تعالى "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون"، وأضاف الجندي أن الله -عز وجل- أمرنا بالتأدب عند ذكر الشهداء، حيث قال في آيات الذكر الحكيم "ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون".



وتابع الشيخ خالد الجندي: "يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه (ما من أحد من عباد الله يدخل الجنة يود لو عاد إلى الدنيا مرة ثانية إلا الشهيد"، موضحًا أن الشهيد يتمنى أن يعود إلى الدنيا مرة ثانية فيقتل في سبيل الله عشر مرات لما يرى من الكرامة التي أعدها الله له في الآخرة.



وأضاف أن القرآن الكريم أشار إلى فئة من الشهداء مازال ينتظر دوره في الشهادة فقال الله تعالى في محكم آياته "من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلًا"، موضحًا "إننا جميعًا ننتظر تلك اللحظة المباركة حتى نلحق بالشهداء، فقد حيا الله الشهداء وأسرهم التي أنجبت هذه القلة المباركة من الرجال الأوفياء".



فقرة بعنوان (فى حب مصر) تتناول ذكريات وبطولات الشهداء والمصابين



وتم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "في حب مصر" حيث تناول الفيلم تضحيات رجال الجيش والشرطة، والذين رسموا بسمة أمل على وجوه المصريين بالعمل والكفاح وشقوا طريق النجاح وعلمونا معنى الحياة، وتحدث خلال الفيلم التسجيلي، الجندي المقاتل العريف بهاء فهيم مراد، وقال إنه أصيب ببتر في يده وقدمه، أثناء تأدية عمله الوطني، كما أنه فقد عينه اليمنى، لافتًا إلى أن الإصابة شرف له، وستكون وسام على صدره مدى الحياة.. موضحًا أن الحياة لم تتوقف ولكنها بدأت بالإيمان بالله والإرادة والعزيمة والتحدي، مشيرًا إلى أنه تعلم السباحة وحقق بطولات وميداليات كثيرة، مؤكدًا أن طموحه لن يتوقف بإذن الله، وسوف يرفع علم مصر في السباحة كما رفعه وهو بطل في شمال سيناء.



كما تحدث الجندي المقاتل البطل العربي العربي عبد الوهاب، حيث أشار إلى أن أبناء القوات المسلحة يحملون



أرواحهم على أكتافهم، مؤكدًا أن كل هدفهم هو خدمة وطنهم، وقال إنه في إحدى المداهمات أصيب بالبتر في يده وإحدى قدميه، معربًا عن شكره وتقديره للقوات المسلحة التي قدمت كل الدعم والرعاية، داعيًا الله أن يتم شفاؤه على خير وأن يخدم بلده في أي مجال، مشيرًا إلى أن الإصابة هي أقل شيء يقدمه لبلده مصر.



فيلم بعنوان "سيرة شهيد " من إنتاج إدارة الشئون المعنوية



وعقب ذلك، عرض فيلم تسجيلي بعنوان "سيرة شهيد"، تناول قصة كل من الشهيد العقيد أ.ح مصطفى محمد نجيب، واستعرض الفيلم أيضًا قصة الشهيد جندى عماد أمير، والذي استشهد أثناء العملية الشاملة، كما تناول قصة الشهيد الرقيب أحمد رضا محمود المدبولي، وقصة الشهيد العميد أ.ح مصطفي عبيدو والذي استشهد أثناء العملية سيناء.



كما تناول الفيلم التسجيلي أيضًا اعترافات أحد العناصر الإرهابية والمسؤولين العسكريين بالتنظيم الإرهابي في سيناء، وروايتهم للعمليات التخريبية التي كانوا يقومون بتنفيذها في مناطق متفرقة بسيناء، كما وجه أحد



العناصر الإرهابية رسالة إلى كل من ينتمي لأي تنظيم إرهابي بضرورة الابتعاد عن هذا الطريق والاتجاه في الطريق الصحيح.



مؤكدًا أن الجيش المصري انتشلهم من براثن الإرهاب إلى الحقيقة، مؤكدًا أن نشر الدعوة يجب أن يكون بالحُسنى وليس بالعنف وسفك الدماء، ودعا المسؤول سابقًا بأحد التنظيمات الإرهابية تلك العناصر إلى ترك حياة الخنادق والجحور وتسليم أنفسهم حتى يستطيعوا حماية عائلاتهم وأبنائهم من عواقب الإرهاب، وتناول الفيلم أيضًا عودة الحياة الطبيعية إلى أرض سيناء والقضاء على بؤر الإرهاب. وألقى الفنان محمد فراج مقدمة عن الفيلم أكد فيها أن لكل شهيد حكاية منذ يوم ميلاده وحتى يوم استشهاده، وأن الشعب المصري طريقه واحد وجميعه على قلب رجل واحد، يعيشون بكل فخر وعزة، موجهًا التحية للشهداء الأبطال لما قدموه لنا من أمن وأمان.



الفقرة الفنية



وقدمت ادارة الشئون المعنوية فقرة فنية بالتعاون مع وزارتى الشباب والرياضة والثقافة حيث قدم كورال الأطفال بمصاحبة الطفل (عبد الرحمن عادل) أغنية بعنوان "ابن الشهيد" عبر خلالها عن مشاعر صادقه ألهبت حماس الحاضرين عن فخر وإعتزاز أبناء الشهداء بتضحيات أبائهم من أجل الوطن مشيرا الى فضل الشهداء ومكانتهم الغالية فى قلب كل مصرى عاشق لتراب وطنه بصحبة سيف ولوجين مصطفي عبيدو أبناء الشهيد البطل العميد أح مصطفى عبيدو.



كما شملت الندوة فقرة غنائية قدمها الفنانون (نادية مصطفى – محمد ثروت – جنات – رامى رفعت – الطفل سليم ) بعنوان "أسرة شهيد"، وقدم المطرب (محمد الشرنوبى) أغنية بعنوان "رسالة شهيد"، كما قدمت المطربة (أنغام)

أغنية بعنوان "مشهد اليوم الأخير"، عبروا خلالها عن المشاعر الوطنية الصادقة التى تجول بخاطر كل مواطن مصرى عاشق لوطنه.



السيد رئيس الجمهورية يكرم عدد من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية



وفى لمسة وفاء لشهداء القوات المسلحة الذين لبوا نداء الواجب وقدموا أرواحهم دفاعًا عن مصر وشعبها قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتكريم عددًا من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، حيث كرم الرئيس السيسى اسم الشهيد البطل عميد أركان حرب مصطفى أحمد عبدالمجيد محمود عبيدو، والذي استشهد خلال مداهمة إحدى البؤر الإرهابية بشمال سيناء، للقضاء على العديد من العناصر الإرهابية.. وتسلم درع التكريم كل من زوجته ونجله وكريمته.



كما قدم نجل الشهيد عميد أركان حرب مصطفى أحمد عبد المجيد محمود عبيدو، واجب التحية العسكرية للرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء تكريمه وهو يرتدي زيًا عسكريًا أسوة بوالده الذي استشهد خلال مداهمة إحدى البؤر الإرهابية بشمال سيناء أثناء القضاء على العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق النيران، فيما بادله الرئيس السيسي بواجب التحية العسكرية.



وفي مشهد لافت ومشاعر جياشة احتضن الرئيس السيسي نجلي الشهيد كحضن الأب لابنه وقام بتقبيلهما، كما كرم الرئيس السيسي اسم الشهيد البطل رائد سعيد حمدي سعيد أحمد، والذي استشهد أثناء القيام بأعمال التفتيش عن العناصر الإرهابية في منطقة بئر العبد بشمال سيناء وأصيب بطلق ناري أدى إلى استشهاده.. وتسلم درع التكريم والده ووالدته.



وتقديرًا وعرفانًا من الدولة المصرية لما قدمه أبطال الجيش الأبيض في مواجهة جائحة فيروس كورونا كرم الرئيس عبدالفتاح السيسى، اسم الطبيب البطل أحمد ماضي إبراهيم يوسف أبو غنيمة، والذي لقي ربه شهيدًا بعد إصابته



بفيروس كورونا أثناء علاج المرضى المصابين خلال الجائحة، حيث تسلمت التكريم زوجته وكريمتيه.



وكرم الرئيس السيسي أيضًا الطبيب محمود سامي قنيبر الذي أصيب بتلف في العصب البصري أفقده الرؤية خلال مواجهته جائحة فيروس كورونا بمستشفي "عزل بلطيم"، الأمر الذي منعه من رؤية مولوده الأول الذي انتظره طوال 11 عامًا.





شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وقائع الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثون التى نظمتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة تحت عنوان " لولاهم ما كنا هنا " بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، والتى تأتى تزامنًا مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم.