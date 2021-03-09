Advertisements

النيابة تستمع لشهود جدد في واقعة طفلة المعادي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:12 م
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
استمعت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، إلى أقوال ٣ شهود جدد في حادث تحرش محاسب بطفله داخل أحد العقارات السكنيه بمنطقة المعادى.

وأكد جميع الشهود في أقوالهم علي عدم معرفتهم المتهم من قبل وأنهم فوجئوا يوم الحادث بصدور اصوات من مدخل العقار وشاهدوا المتهم وهو يخرج ثم اختفي وعلمو بواقعة تحرشه بالطفله.

وفي وقت سابق كشف مصدر أمني عن هوية المتهم حيث قال أنه يدعي محمد. ج أربعيني العمر ويعمل في شركة مواد بناء.

وأفاد المصدر للفجر إن رجال مباحث قسم شرطة المعادي يقومون بفحص الفيديو وإجراء التحريات حول الواقعه لسؤال شهود العيان وتكثيف جهود أجهزة الأمن للقبض عليه.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو في منطقة المعادي بالقاهرة، مقطع فيديو لإحدى كاميرات المراقبة يرصد لحظة التعدي الجنسي من قبل شاب بطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات مما أثار حالة من الاستياء والغضب لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين وزارة الداخلية بسرعة القبض عليه.


وأظهر الفيديو قيام المتحرش باستدراج طفلة صغيرة في أحد مداخل العقارات بالطابق الأرضي واصطحابها بجوار سلم العقار وبدأ بالتحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها، وتبين أنه كان يرتدي بدلة سوداء ويحاول الالتفاف حتى يتأكد من عدم مرور أي شخص في العقار، بينما أظهرت إحدى الكاميرات المراقبة الواقعة ووثقتها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فحص الفيديو طفله المعادي تحرش بطفله

أخبار تهمك

عاجل.. كارتيرون يقترب من العودة لتدريب الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. لابورتا يخطط لميركاتو تاريخي في برشلونة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. موسيماني يستبعد 7 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على خليفة باتشيكو

منذ ساعة و 23 دقيقة

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ حوالي 16 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة يوفنتوس وبورتو في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. 4 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 23 دقيقة

إعلان دولة جديدة.. 8 رسائل مهمة من الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية

منذ حوالي 4 ساعات

خاص| شرط واحد يُقرب هيكتور كوبر من تدريب الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل..القبض علي المتحرش بطفلة المعادي

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي ينهي صفقته الأولى في الصيف

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة الإسماعيلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

منذ ساعة و 23 دقيقة

مفاجأة كبيرة بشأن انتقال نجم المصري إلى الأهلي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

أول تعليق من والد ميجان ماركل بعد اتهاماتها للعائلة الملكية البريطانية بالعنصرية

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

"لا لبسها مثير ولا فيها ملامح أنوثة".. مدرس يتحرش بطفلة.. ومواطنون يطالبون بالقصاص

ننشر القصة الكاملة لواقعة المدرس المتحرش بعد القبض عليه

قرار حاسم من التعليم بشأن المعلم المتحرش

هل يتم إعدامه؟.. القصة الكاملة لـ"المدرس المتحرش"

العقوبة غير متوقعة.. 7 معلومات جديدة عن المدرس المتحرش

رصدته كاميرات المراقبة.. تفاصيل صادمة حول واقعة تحرش شخص بطفلة بالمعادي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:29 م

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

عاجل.. كارتيرون يقترب من العودة لتدريب الزمالك

04:01 م

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

12:25 ص

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

06:31 م

عاجل.. الزمالك يستقر على خليفة باتشيكو

03:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين