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توزيع أجهزة كهربائية للعرائس الأولى بالرعاية بالإسكندرية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:17 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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شارك اليوم الثلاثاء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، برفقة اللواء أركان حرب ياسر الإسريجي قائد المنطقة الشمالية العسكرية، اللواء محمود أبو عمرة مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، في احتفالية توزيع أجهزة كهربائية (ثلاجة_ بوتاجاز_ غسالة_ سخان) وأدوات منزلية على عدد من العرائس من الفئات الأولي بالرعاية من قرى وعزب محافظة الإسكندرية.

وتقام تحت رعاية المنطقة الشمالية العسكرية، وينظمها المجتمع المدني بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.

وأكد محافظ الإسكندرية علي أهمية التنسيق وتضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتقديم أوجه الدعم والرعاية للفئات الأولى بالرعايا لأهالينا بالقرى والعزب لتخفيف العبء عن كاهلهم.
وأعرب عن سعادته بمشاركته اليوم فرحة أهالينا، مقدما التهنئة لكل أم، ومتمنيا للعرائس تكوين أسرة مصرية قوية تشارك في بناء وطننا.
توزيع أجهزة كهربائية للعرائس الأولى بالرعاية بالإسكندرية
توزيع أجهزة كهربائية للعرائس الأولى بالرعاية بالإسكندرية
توزيع أجهزة كهربائية للعرائس الأولى بالرعاية بالإسكندرية
توزيع أجهزة كهربائية للعرائس الأولى بالرعاية بالإسكندرية
توزيع أجهزة كهربائية للعرائس الأولى بالرعاية بالإسكندرية
توزيع أجهزة كهربائية للعرائس الأولى بالرعاية بالإسكندرية

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