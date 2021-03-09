افتتاح بانوراما البابا كيرلس السادس في ذكراه الخمسين







كان قداسة البابا قد وصل في وقتٍ سابقٍ من صباح اليوم للدير في زيارة بمناسبة احتفال الكنيسة القبطية باليوبيل الذهبي لنياحة البابا كيرلس البطريرك الـ ١١٦ في عداد بطاركة الكنيسة المصرية، والتي اعترف مجمعها المقدس بقداسته في جلسته المنعقدة يوم ٢٠ يونيو

افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم بانوراما "صديق الملائكة" للقديس كيرلس السادس، بدير الشهيد مارمينا العجائبي بصحراء مريوط، غرب الإسكندرية حيث يوجد المزار الشهير الذي يحوي جثمانه. وهي بانوراما تؤرخ للأحداث والمحطات الهامة في حياة القديس البابا كيرلس السادس منذ طفولته وحتى نياحته. واستمع قداسة البابا لشرحٍ تفصيلي من نيافة الأنبا كيرلس آفا مينا أسقف ورئيس الدير، لمحتوى البانوراما.