عاجل.. موسيماني يستبعد 7 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي





استبعد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 7 لاعبين من قائمة الفريق الأحمر لمباراة الغد أمام الإسماعيلي في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.





واستبعد موسيماني كلا من :-





علي معلول ووليد سليمان وكريم نيدفيد وطاهر محمد طاهر وأيمن أشرف للإصابة ومحمود كهربا للإيقاف بقرار من الجهاز الفني وحمدي فتحي للبطاقة الصفراء الثالثة.



