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عاجل.. موسيماني يستبعد 7 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:25 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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استبعد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 7 لاعبين من قائمة الفريق الأحمر لمباراة الغد أمام الإسماعيلي في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية  عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

واستبعد موسيماني كلا من :- 

علي معلول ووليد سليمان وكريم نيدفيد وطاهر محمد طاهر وأيمن أشرف للإصابة ومحمود كهربا للإيقاف بقرار من الجهاز الفني وحمدي فتحي للبطاقة  الصفراء الثالثة.

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