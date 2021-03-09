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عاجل.. موسيماني يستبعد 7 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:25 م
علي نبوي
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استبعد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 7 لاعبين من قائمة الفريق الأحمر لمباراة الغد أمام الإسماعيلي في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
واستبعد موسيماني كلا من :-
علي معلول ووليد سليمان وكريم نيدفيد وطاهر محمد طاهر وأيمن أشرف للإصابة ومحمود كهربا للإيقاف بقرار من الجهاز الفني وحمدي فتحي للبطاقة الصفراء الثالثة.
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