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الشباب والرياضة تطلق ثلاث مبادرات جديدة بالإسكندرية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:27 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف عن عدد من المبادرات الرياضية للمواطنين مجانًا تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الإسكندرية.


وتأتي المبادرة الأولى من خلال الإدارة العامة للرياضة للفئة من سن 10-15 سنه (بنات)، وسن 10-13 سنة (بنين) للتدريب على الكرة الطائرة الشاطئية في النادي الرياضي البحري بالأنفوشي، وذلك يوم الجمعة من 10-12 صباحًا، ويوم السبت: من 4-6 مساء اللتسجيل يوم الجمعة: من 10-12 صباحًا بالنادي الرياضي البحري بالأنفوشي.

كما تدعو مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية جميع المواطنين من مختلف الأعمار لممارسة الرياضة، كل يوم جمعة إبتداءً من الساعة 8:30 صباحا. أمام موقف جليم على كورنيش الاسكندرية بوجود مدربين متخصصين،يأتي هذا ضمن مبادرة " تنشيط الرياضة بأحياء الإسكندرية".

كما تدعو الفتيات تحت ١٤ سنة، للتسجيل بمركز شباب سموحة يوم السبت من الساعة 10-12 صباحا مجانًا، للتدريب على رياضة خماسي كرة القدم، بمركز شباب سموحة، يومي الجمعة والسبت من الساعة 10-12 صباحا بوجود مدربين متخصصين، يأتي هذا ضمن مشروع " ألف بنت.. ألف حلم" الذي تنفذه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

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