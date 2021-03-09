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ننفرد بنشر الاعترافات الكاملة لقاتل زوجته في الإسماعيلية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:28 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة أبوصوير، اليوم الثلاثاء، من كشف ملابسات مقتل سيدة في العشرينيات من عمرها، بالساعات الأولي من صباح اليوم، علي يد زوجها.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء رشاد الغمراوي مدير مباحث المحافظة، يفيد ورود بلاغا عن مقتل سيدة في أواخر العشرينيات من عمرها، وبها عدة إصابات متفرقة بالجسد، وذلك بمنطقة "أبوجريش" التابعة لدائرة مركز أبوصوير.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد محمد فيصل رئيس فرع البحث الجنائي لغرب الإسماعيلية، ضم الرائد أحمد جمال رئيس مباحث مركز شرطة أبوصوير، والنقباء أشرف الصوالحي، ومصطفي حرب، واحمد طلبه، وبتقنين الإجراءات وعمل التحريات السرية.

تبين ان السيدة القتيلة نشبت بينها وبين زوجها ليلة الحادث مشاجرة كلامية، واستمع الجيران اليها، وعلي الفور تم إلقاء القبض علي الزوج وتبين انه يدعي، "رامي. م " وبمناقشته اعترف بتفاصيل الواقعة كاملة، قائلا وهو يبكى انا مكنتش متوقع يا باشا ان زوجتي سوف تفارق الحياة، وانا ضربتها بعصا خشبية، وذلك بسبب قيامها بسبي وارتفاع صوتها.

مضيفا أن خلال الفترة الماضية نشبت بيني وبين زوجتي العديد من الخلافات، وكنت أقوم بالتعدي عليها بالضرب، وبعد ذلك نتصالح، ولكن أمس تطورت المشدات بيننا، وحاولت التفاهم معها ولكن دون جدوى، واستمرت في السب، حتي استخدمه عصا خشبية وقمت بضربها حتي فارقت الحياة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم نقل جثة الزوجة لثلاجة مستشفي الإسماعيلية، وبعرضه علي النيابة العامة قررت حبس الزوج المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة القتيلة لتحديد ومعرفة أسباب الوفاة.

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