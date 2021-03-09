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الاتحاد الفرنسي يكشف حقيقة مقاطعة كأس العالم 2022

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن نويل لو جراي رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إن المنتخب الفرنسي، بطل العالم، سيشارك في بطولة كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر العام المقبل رغم المطالبات التي ظهرت مؤخرا لمقاطعة البطولة.

وقال لو جراي في تصريحات لوكالة "فرانس برس" اليوم الثلاثاء :"تم اختيار قطر لتنظيم البطولة قبل وقت طويل من قبل أشخاص مسؤولين".

وأضاف :"لن نشكك في المنظمة قبل عام من البطولة. سيتواجد المنتخب الفرنسي في قطر إذا تأهل".

وطالبت أندية دوري الدرجة الأولى النرويجية مؤخرا بمقاطعة البطولة في قطر إذا تأهل المنتخب النرويجي بقيادة النجم إيرلينج هالاند.

وذكروا أن قطر كانت في وسط انتقادات بشأن حصولها على حق استضافة البطولة وأوضاع العمالة الوافدة للبلاد.

وأفادت صحيفة "جارديان" البريطاني أن أكثر من 6500 عاملا من خمس دول آسيوية لقوا حتفهم في قطر منذ أن حصلت قطر على حق استضافة البطولة في 2010.

وذكرت الحكومة القطرية أن معدل الوفيات بين ملايين من العمال الوافدين كان ضمن المعدل المتوقع. وذكر سفير قطر في ألمانيا عبد الله بن محمد الثاني إن تقرير "جارديان" كان مضللا للجمهور.

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