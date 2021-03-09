لننشر تفاصيل اللجنة الميدانية لتفقد مستوى الخدمة الطبية بمستشفيات عزل المصابين باسوان



تتويجًا للتعاون والتنسيق المستمر بين الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان واللواء أشرف عطية محافظ أسوان تم إيفاد لجنة ميدانية متخصصة من الوزارة لتفقد ومتابعة مستوى الأداء الطبي والعلاجى داخل مستشفيات العزل لحالات الأصابة بفيروس كورونا المستجد على مدار 3 أيام وتضم المتخصصين فى قطاعات الطب الوقائى والعلاجى والرقابة والمتابعة وذلك برئاسة الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الأدارة المركزية





حيث أستهلت اللجنة جولتها الميدانية بمستشفى أسوان العام للعزل بالصداقة الجديدة، وقد قامت اللجنة بأعمال التقييم الشامل لمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمصابين بفيروس كورونا، بجانب الإجراءات المتخذة للتعقيم الطبي والوقائى من أجل إعداد تقرير كامل لعرضه على وزيرة الصحة والسكان،





ومن جانبه أشاد محافظ أسوان بالإستجابة السريعة من وزيرة الصحة بإيفاد هذه اللجنة لضمان تقديم الخدمة العلاجية بالجودة المطلوبة داخل مستشفيات العزل لحالات الأصابة بفيروس كورونا، لافتًا إلى أن الدولة تعمل قصارى جهدها لتوفير كافة سبل الدعم الطبي اللازم للتصدي للجائحة، فضلًا عن الاهتمام الكبير الذي توليه في النهوض بالمنظومة الصحية بشكل عام.