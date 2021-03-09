99.6% من الطلاب أدوا الاختبار.. مشاهد من امتحان اللغة الأجنبية الأولى والكيمياء للثاني الثانوي

أدى، اليوم الثلاثاء، طلبة وطالبات الصف الثانى الثانوى، اختبار مادتى اللغة الأجنبية الأولى، والكيمياء، إلكترونيا، ضمن امتحانات الفصل الدراسى الأول، التى انطلقت يوم الأحد 28 فبراير الماضى، بمختلف مدارس الجمهورية، بعدما تم تأجيلها إلى ما بعد إجازة نصف العام، بسبب تفشى جائحة كورونا، وكإجراء احترازى لمنع زيادة أعداد المصابين، ولتجنيب الطلاب والمعلمين، وجميع أطراف العملية التعليمية، خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المشاهد من امتحان مادتى اللغة الأجنبية الأولى، والكيمياء، وإحصائيات الحضور، ونسبة الطلبة الذين تمكنوا من أداء الامتحانات.



أعلنت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى، عن عقد امتحان الفصل الدراسى الأول لمادتى اللغة الأجنبية الأولى، والكيمياء، للصف الثانى الثانوى إلكترونيا، من خلال لجان بالمدارس، اليوم الثلاثاء.



وقالت الوزارة إن 584 ألفا، و29 طالبا وطالبة، تمكنوا من أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية، من خلال أجهزة التابلت، فى خامس أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الحالى 2020 - 2021، والتى تستمر حتى 11 مارس الحالى.



وأوضحت الوزارة أن نسبة أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى بلغت 99.6%، من إجمالى حضور 586 ألفا، و652 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية.



وأضافات الوزارة أن 375 ألفا، و913 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية، تمكنوا من أداء امتحان مادة الكيمياء، بنسبة 99.6%، من إجمالى حضور 377 ألفا، و581 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية.



كما أدى 27 ألفا، و47 طالبا وطالبة بالصف الثانى الثانوى (منازل، دمج) الامتحان ورقيًا فى امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، من إجمالى 27 الفا، و938 طالبا وطالبة، بنسبة حضور 96.8%، بينما أدى 6456 طالب وطالبة الامتحان فى مادة الكيمياء من إجمالى 6754 طلبا وطالبة، بنسبة حضور 95.6%.



وانطلقت امتحانات الصف الثانى الثانوى يوم الأحد 28 فبراير الماضى، وتستمر حتى يوم الخميس 11 مارس الحالى.



وأدى طلبة وطالبات الصف الثانى الثانوى امتحان مادتى اللغة العربية، والجبر والتفاضل وحساب المثلثات، يوم الأحد 28 فبراير الماضى، ثم أدى الطلبة والطالبات امتحان مادتى الأحياء، والفلسفة والمنطق، يوم الثلاثاء 2 مارس الحالى، ثم أدوا امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وعلم النفس والاجتماع يوم الخميس 4 مارس الحالى، تلاها امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ الذى أداه الطلبة والطالبات يوم الأحد 7 مارس، ثم امتحان اللغة الأجنبية الأولى، والكيمياء الذى أداه الطلبة اليوم الثلاثاء.



ومن المقرر أن يستكمل الطلبة امتحاناتهم بأداء امتحان مادتى التطبيقات الرياضية، والجغرافيا، يوم الخميس المقبل 11 مارس الحالى.