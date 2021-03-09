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باتشيكو يطلب إيقاف نجم الزمالك

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:35 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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هناك حالة من عدم الاستقرار داخل نادي الزمالك، في ظل الأزمة الموجودة حاليًا بين المغربي أشرف بن شرقي والبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني، بعد استبداله خلال مباراة الترجي التونسي، في دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الزمالك أمام نظيره الترجي الرياضي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت المباراة اعترض من قبل أشرف بن شرقي، بشكل غير لائق على قرار باتشيكو، باستبدله في مواجهة الترجي، حيث قام المدرب البرتغالي بإجراء تغيير بخروج أشرف بن شرقي ودخول أسامة فيصل في الدقيقة 87، الأمر الذي رفضه النجم المغربي.

وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن باتشيكو رفض الاكتفاء بتوقيع عقوبة على بن شرقي، وطلب من لجنة الكرة إيقاف اللاعب من المشاركة في المباريات.

جاء ذلك على غرار محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي تم إيقافه من قبل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وتغريمه مائتي ألف جنيه، وحرمانه من المشاركة في المباريات لمدة شهر، لعدم الالتزام.

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بن شرقي باتشكيو الزمالك الترجي

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