مدرب جالطة سراي في حيرة بسبب مصطفى محمد وفالكاو

عاد الكولومبي رادميل فالكاو، لاعب جالاتا سراي التركي، للتألق مع فريقه، مما وضع مدربه فاتح تريم، في أزمة وحيرة.

وكان فالكاو قد سجل هدفين في تعادل جالاتا سراي أمام سيفاس سبور 2-2، في غياب مصطفى محمد للإيقاف بعد طرده بمباراة أنقرة جوجو لمدة مباراة واحدة.

وذكرت صحيفة "takvim" التركية، أن فاتح تريم في حيرة مع عودة مصطفى محمد حيث سيلعب بالثنائي ام يكتفي بمصطفى محمد الذي تألق وسجل 6 اهداف منذ التعاقد معه حتى الآن.

وأضافت الصحيفة أن فاتح تريم يفكر في إشراك مصطفى محمد بجانب فالكاو في الهجوم لأنه يريد الاستفادة من وجود كليهما في الملعب.

وأشارت الصحيفة الى أن تريم يمكنه اللعب بخطة 3-5-2، ولكن بعد إصابة ريان دونك في الدفاع من الممكن أن يؤجل قراره بالاعتماد على تلك الطريقة لعدم وجود عدد كافي من المدافعين.