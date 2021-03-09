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توقيع مذكرة تفاهم بين الأكاديمية العربية وجامعة الإسكندرية للتبادل العلمي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:37 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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وقعت اليوم الثلاثاء الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعة الإسكندرية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العلمي والبحثي، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية.


ووقع علي المذكرة من جانب جامعة الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوه، ومن جانب الأكاديمية الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج.


وتهدف هذه المذكرة إلى إيجاد الإطار الملائم الذي يتم من خلاله تيسير التعاون بين "جامعة الإسكندرية" و"الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري"، مع الأخذ فى الاعتبار طبيعة نشاط وتخصص كلا الطرفين.

ويقوم الطرفان بتبادل المعلومات، والمساهمة في تكوين قاعدة بيانات مشتركة لخدمة أهداف التعاون بينهما، والاستفادة من تقنيات المعلومات الحديثة، بما يحقق مصلحة الطرفين من خلال التدريب وإيفاد الخبراء، برنامج تبادل طلابي التدريب الصيفي، البحوث المشتركة، الاشراف المشترك علي الرسائل العلمية، برنامج تبادل أعضاء هيئة التدريس، الاستشارات مجال إعداد للقيادات

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الأكاديمية العربية وكلية الطب جامعة الإسكندرية حيث وقع علي المذكرة الدكتور وائل نبيل عبد السلام – عميد الكلية، الدكتور لبنى عبد العظيم شريف بصفتها نائب رئيس الأكاديمية للتعليم وشئون الطلاب.

إلي جانب ذلك وقعت الأكاديمية العربية مذكرة تفاهم مع كلية طب الأسنان بجامعة الإسكندرية حيث وقع علي المذكرة من جانب الأكاديمية الدكتور طارق محمود علي بصفته عميد كلية طب الأسنان بالأكاديمية.


ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أن هذا التعاون يعزز العلاقة الأكاديمية القوية بين الجهتين والتي من شأنها إثراء التعاون في مجالات البحث العلمي والتدريب في مختلف المجالات، مما يساعد على تطوير العمل الجماعي ومهارات التعاون.


وأشار عبد الغفار الي أن هذه المذكرة تعد امتدادا لتعاون طويل ووثيق مع جامعة الإسكندرية من خلال تبادل الخبرات، الأمر الذي كان له أثر طيب على تطوير العلاقات مع الجهتين نحو مزيد من التعاون والتواصل، وستعود المذكرة بالنفع علي الجانبين.



توقيع مذكرة تفاهم بين الأكاديمية العربية وجامعة الإسكندرية للتبادل العلمي
توقيع مذكرة تفاهم بين الأكاديمية العربية وجامعة الإسكندرية للتبادل العلمي
توقيع مذكرة تفاهم بين الأكاديمية العربية وجامعة الإسكندرية للتبادل العلمي
توقيع مذكرة تفاهم بين الأكاديمية العربية وجامعة الإسكندرية للتبادل العلمي
توقيع مذكرة تفاهم بين الأكاديمية العربية وجامعة الإسكندرية للتبادل العلمي
توقيع مذكرة تفاهم بين الأكاديمية العربية وجامعة الإسكندرية للتبادل العلمي

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