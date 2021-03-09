تقارير صحفية تفضح أردوغان ومجازره في إدلب السورية

كشفت تقارير صحفية، كذب الادعاءات التركية التي تقول أن قواتها العسكرية منعت مأساة كبيرة في إدلب السورية، مؤكدة أن الواقع يكذب الادعاءات التركية، فنظرة بسيطة على أوضاع قاطني الشمال السوري توضح حجم المعاناة، فالأوضاع الإنسانية متدهورة، والأزمات تحاصر مئات الآلاف، حسبما أفادت قناة العربية.

وأوضحت التقارير، أن أكبر هذه الأزمات التي يعاني منها السوريين بسبب تركيا هي الأزمات التعليمية والخدمية التي باتت تهدد أهالي المنطقة، فهناك مشكلات أكبر من ذلك كله، حيث يتعرض هؤلاء السوريين للتعذيب والتهجير من أرضهم، وتستولي عليها تركيا والميليشيات الموالية لأردوغان، كما يتم استخدام المهجرين والنازحين كورقة ضغط سياسية على الاتحاد الأوروبي.