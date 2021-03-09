Advertisements

تقارير صحفية تفضح أردوغان ومجازره في إدلب السورية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:40 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

كشفت تقارير صحفية، كذب الادعاءات التركية التي تقول أن قواتها العسكرية منعت مأساة كبيرة في إدلب السورية، مؤكدة أن الواقع يكذب الادعاءات التركية، فنظرة بسيطة على أوضاع قاطني الشمال السوري توضح حجم المعاناة، فالأوضاع الإنسانية متدهورة، والأزمات تحاصر مئات الآلاف، حسبما أفادت قناة العربية.

 

وأوضحت التقارير، أن أكبر هذه الأزمات التي يعاني منها السوريين بسبب تركيا هي الأزمات التعليمية والخدمية التي باتت تهدد أهالي المنطقة، فهناك مشكلات أكبر من ذلك كله، حيث يتعرض هؤلاء السوريين للتعذيب والتهجير من أرضهم، وتستولي عليها تركيا والميليشيات الموالية لأردوغان، كما يتم استخدام المهجرين والنازحين كورقة ضغط سياسية على الاتحاد الأوروبي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رجب طيب اردوغان الرئيس التركي اردوغان

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة الإسماعيلي

منذ نصف ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي ينهي صفقته الأولى في الصيف

منذ حوالي 8 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة يوفنتوس وبورتو في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

مفاجأة كبيرة بشأن انتقال نجم المصري إلى الأهلي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. الزمالك يستقر على خليفة باتشيكو

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. موسيماني يستبعد 7 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

منذ نصف ساعة

عاجل..القبض علي المتحرش بطفلة المعادي

منذ أقل من نصف ساعة

إعلان دولة جديدة.. 8 رسائل مهمة من الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 22 ساعة

خاص| شرط واحد يُقرب هيكتور كوبر من تدريب الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كارتيرون يقترب من العودة لتدريب الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. 4 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. لابورتا يخطط لميركاتو تاريخي في برشلونة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

أول تعليق من والد ميجان ماركل بعد اتهاماتها للعائلة الملكية البريطانية بالعنصرية

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

"أردوغان": ما يصل إلى 250 ألف شخص يفرون من إدلب السورية باتجاه تركيا

سوريا: قوات النظام تحاصر نقطةً للقوات التركية في إدلب

تركيا تعتزم إرسال دواعش إلى طرابلس لمواجهة الجيش الليبي

الامم المتحدة: نخشى وقوع "ملحمة" في شمال غرب سوريا

الدفاع التركية تعلن مقتل أحد جنودها في إدلب السورية

(#أردوغان_حل_عنا) هاشتاج يكشف جرائم القوات التركية وميليشياتها في سوريا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:29 م

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

عاجل.. كارتيرون يقترب من العودة لتدريب الزمالك

04:01 م

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

12:25 ص

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

06:31 م

عاجل..القبض علي المتحرش بطفلة المعادي

04:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين