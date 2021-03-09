حاضنة "اقتصاد وعلوم سياسية" تطلق المعسكر التدريبي السادس لرواد الأعمال

أطلقت حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة فعاليات المعسكر التدريبي السادس لرواد الأعمال الشباب المقبولين في دورة الاحتضان الجديدة، والمستمر على مدار أسبوع كامل ، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والأستاذ الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وبدعم من البنك المركزي المصري مبادرة رواد النيل والمعهد المصرفي المصري و بشراكة استراتيجية مع عدد من المؤسسات منهم مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الأعمال IBDL.





وأكدت الدكتورة هبة مدحت زكي المدير التنفيذي للحاضنة، أن إجمالي أعداد الشركات الناشئة التي تقدمت في دورة الاحتضان السادسة بلغت 65 شركة ناشئة منهم ٤٤ شركة وصلت لمرحلة إجراء المقابلة الأولى، وفي إطار التصفيات وفقًا للمعايير التي وضعتها الحاضنة والتي يجب أن تتوفر في الشركات المتقدمة للاحتضان وفرق عملها فقد تم اختيار ٢٠ شركة من بينهم لحضور "البوت كامب" المعسكر التدريبي السادس.





وتابعت "زكي" في تصريح صحفي، إن الشركات الناشئة المحتضنة في دورة الاحتضان السادسة تتضمن مجموعة مختلفة من القطاعات الاقتصادية، منها التجارة الإلكترونية والصناعات الثقافية والابداعية والأعمال الزراعية والاقتصاد الأخضر المتمثل في إدارة النفايات وإعادة التدوير وصناعة ميكانيكا السيارات و تكنولوجيا الرعاية الصحية وتكنولوجيا التعليم.





وأكدت المدير التنفيذي، أن الحاضنة تطلق ثلاث دورات احتضان سنويًا لتشجيع الشباب رواد الأعمال على تنفيذ أفكارهم من خلال توفير الدعم التدريبي والتقني واللوجستي والفني والمادي من أجل تطويرها وتحويلها لمشروعات في الواقع، وبما يجعلها قادرة على المساهمة في دعم منظومة الاقتصاد الوطني بداية من توفير فرص عمل للشباب والمساهمة في الحد من البطالة ومكافحتها وصولًا للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي.





وتابعت، إن البرنامج التدريبي للمعسكر يتضمن مجموعة مختلفة وكبيرة من العناصر والمهارات التي تهدف لرفع قدرات الشباب رواد الأعمال بما يضمن نجاح أفكارهم ومشروعاتهم، والمتمثلة في مهارات الإدارة والقيادة واختيار فريق العمل، ومهارات تصميم الأفكار والتعرف على اختيارات العملاء، ودراسة سوق العمل، وبناء النموذج الأولي للمشروع، وإدارة الوقت والتحديات في ظل جائحة فيروس كورونا، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء في مجال إدارة وريادة الأعمال.