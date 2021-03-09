Advertisements

حاضنة "اقتصاد وعلوم سياسية" تطلق المعسكر التدريبي السادس لرواد الأعمال

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:57 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements
أطلقت حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة فعاليات المعسكر التدريبي السادس لرواد الأعمال الشباب المقبولين في دورة الاحتضان الجديدة، والمستمر على مدار أسبوع كامل ، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والأستاذ الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وبدعم من البنك المركزي المصري مبادرة رواد النيل والمعهد المصرفي المصري و بشراكة استراتيجية مع عدد من المؤسسات منهم مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الأعمال IBDL.

وأكدت الدكتورة هبة مدحت زكي المدير التنفيذي للحاضنة، أن إجمالي أعداد الشركات الناشئة التي تقدمت في دورة الاحتضان السادسة بلغت 65 شركة ناشئة منهم ٤٤ شركة وصلت لمرحلة إجراء المقابلة الأولى، وفي إطار التصفيات وفقًا للمعايير التي وضعتها الحاضنة والتي يجب أن تتوفر في الشركات المتقدمة للاحتضان وفرق عملها فقد تم اختيار ٢٠ شركة من بينهم لحضور "البوت كامب" المعسكر التدريبي السادس.

وتابعت "زكي" في تصريح صحفي، إن الشركات الناشئة المحتضنة في دورة الاحتضان السادسة تتضمن مجموعة مختلفة من القطاعات الاقتصادية، منها التجارة الإلكترونية والصناعات الثقافية والابداعية والأعمال الزراعية والاقتصاد الأخضر المتمثل في إدارة النفايات وإعادة التدوير وصناعة ميكانيكا السيارات و تكنولوجيا الرعاية الصحية وتكنولوجيا التعليم.

وأكدت المدير التنفيذي، أن الحاضنة تطلق ثلاث دورات احتضان سنويًا لتشجيع الشباب رواد الأعمال على تنفيذ أفكارهم من خلال توفير الدعم التدريبي والتقني واللوجستي والفني والمادي من أجل تطويرها وتحويلها لمشروعات في الواقع، وبما يجعلها قادرة على المساهمة في دعم منظومة الاقتصاد الوطني بداية من توفير فرص عمل للشباب والمساهمة في الحد من البطالة ومكافحتها وصولًا للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي. 

وتابعت، إن البرنامج التدريبي للمعسكر يتضمن مجموعة مختلفة وكبيرة من العناصر والمهارات التي تهدف لرفع قدرات الشباب رواد الأعمال بما يضمن نجاح أفكارهم ومشروعاتهم، والمتمثلة في مهارات الإدارة والقيادة واختيار فريق العمل، ومهارات تصميم الأفكار والتعرف على اختيارات العملاء، ودراسة سوق العمل، وبناء النموذج الأولي للمشروع، وإدارة الوقت والتحديات في ظل جائحة فيروس كورونا، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء في مجال إدارة وريادة الأعمال.
حاضنة اقتصاد وعلوم سياسية تطلق المعسكر التدريبي السادس لرواد الأعمال
حاضنة اقتصاد وعلوم سياسية تطلق المعسكر التدريبي السادس لرواد الأعمال
حاضنة اقتصاد وعلوم سياسية تطلق المعسكر التدريبي السادس لرواد الأعمال
حاضنة اقتصاد وعلوم سياسية تطلق المعسكر التدريبي السادس لرواد الأعمال
حاضنة اقتصاد وعلوم سياسية تطلق المعسكر التدريبي السادس لرواد الأعمال

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ريادة الأعمال حاضنة اقتصاد وعلوم سياسية

أخبار تهمك

إعلان دولة جديدة.. 8 رسائل مهمة من الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ يوم

مفاجأة كبيرة بشأن انتقال نجم المصري إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. لابورتا يخطط لميركاتو تاريخي في برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. كارتيرون يقترب من العودة لتدريب الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. 4 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة يوفنتوس وبورتو في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل..القبض علي المتحرش بطفلة المعادي

منذ ساعة و 11 دقيقة

7 معلومات عن متحرش المعادي.. متزوج وينتظره 15 سنة سجن

منذ أقل من ساعة

باتشيكو يطلب إيقاف نجم الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. موسيماني يستبعد 7 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. الزمالك يستقر على خليفة باتشيكو

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. اندلاع حريق هائل بخط شركة غاز في إدكو بالبحيرة (صور)

منذ 17 دقيقة

موضوعات متعلقة

"الخشت" يفتتح أول معرض لريادية الأعمال بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية "صور"

الخميس.. جامعة القاهرة تشهد تخريج 11 شركة ناشئة ببرنامج "حاضنة الأعمال"

غدا.. جامعة القاهرة تفتتح تجديدات مقر حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

أكاديمية البحث العلمي ومعهد بحوث الإلكترونيات يحتضنا 5 شركات تكنولوجيه ناشئه

في دورتها الثالثة.. 12 شركة لرواد حاضنة الأعمال بجامعة القاهرة

عميد علوم القاهرة يشهد حفل حاضنة أعمال كلية الاقتصاد

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:29 م

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

عاجل.. كارتيرون يقترب من العودة لتدريب الزمالك

04:01 م

عاجل.. اندلاع حريق هائل بخط شركة غاز في إدكو بالبحيرة (صور)

05:21 م

7 معلومات عن متحرش المعادي.. متزوج وينتظره 15 سنة سجن

04:50 م

عاجل..القبض علي المتحرش بطفلة المعادي

04:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين