7 معلومات عن متحرش المعادي.. متزوج وينتظره 15 سنة سجن



لا صوت يعلو خلال الساعات الأخيرة على صوت واقعة تحرش محاسب بالمعادي بإحدى أطفال الشوارع المتسولات في ميدان الحرية بالمنطقة، بعد أن استدرج الطفلة لينفذ جريمته.



والواقعة بدأت عندما تداول رواد السوشيال ميديا فيديو يكشف استدراج الرجل لفتاة تبلغ من العمر قرابة ١٠ سنوات إلى بير سلم عمارة بالمعادي وتحرش بها بطريقة وحشية أظهرتها كاميرات مراقبة.



وفي الفيديو، تظهر سيدة خرجت من شقتها لمواجهة المتحرش بفعلته، وعندما أنكر أشارت إلى وجود كاميرات سجلت الواقعة ففر هاربا من العمارة.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن متحرش المعادي بعدما أصبح حديث السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة:



- متزوج ولديه طفلان، يبلغ من العمر 37 عامًا، ومن سكان ميدان بمنطقة المعادي في القاهرة.



- يعمل محاسب في إحدى الشركات التابعة لمواد البناء في إحدى دول الخليج.



- حسب خبراء علم النفس فهو يعاني من يعاني اضطراب نفسي باسم "بيدوفيليا"، والشخص المصاب بهذا الاضطراب تكون لديه رغبة وميول لممارسة العلاقة الجنسية مع الأطفال.



- تحفظت أجهزة الأمن بالقاهرة، على كاميرات المراقبة في مسرح جريمة متحرش المعادي، واستدعاء شهود العيان على الجريمة لسؤالهم والتعرف على المتهم.



- ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض عليه خلال الساعات الأخيرة بعد أن فحصت الفيديو المتداول على السوشيال ميديا وبحثت عنه.



- تقدم المجلس القومي للأمومة والطفولة ببلاغ للنائب العام بشأنه مما ساهم في سرعة القبض عليه.



- ينتظر عقوبة لا تقل عن السجن 15 عام لأنها تعتبر قضية هتك عرض الملامسة الجاني موضع العفة عند الطفلة وفقا لآراء خبراء القانون والمحامين.



وكانت أجهزة الأمن رصدت، مقطع فيديو يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحرش شاب بطفلة داخل مدخل عقار بالمعادي محاولًا اغتصابها ورصدت كاميرات المراقبة واقعة استدراج شاب لطفلة ومحاولة اغتصابها أسفل عقار بميدان الحرية بنطاق دائرة قسم المعادي.



وظهر في الفيديو تشاجر صاحبة كاميرا المراقبة مع المتهم وإنقاذها للطفلة من بين يده، وبعدها فر هاربا، وتم تحرير محضر عن الواقعة وتم التحقيق.