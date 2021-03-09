تعرف على الاتفاقيات التي وافقت عليها لجنة الشؤون التشريعية اليوم بمجلس النواب







شهدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار إيهاب الطماوي، الموافقة على طريقة إقرار 4 اتفاقيات دولية، من حيث مطابقتها للدستور والقانون.



وشملت الاتفاقيات التي وافقت عليها اللجنة، قرار جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتي بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المعدلة لاتفاقيتي القرض الأول والقرض الإضافي، الموقعتين بينهما بتاريخي 12 72018 و812 2018، لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر الوقعة في الكويت.



وضمت الاتفاقيات التى وافقت عليها اللجنة التشريعية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 77 لسنه 2021، بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلع 5 مليون و500 ألف دينار كويتي، بشأن مشروع إنشاء محطتي تحلية مياه البحر في مدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة الموقعه في الكويت.



كما وافقت اللجنة علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 78 لسنه 2021 بالموافقة علي الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الاوروبي بشأن إطار الحضري للبنية التحتية بمصر، الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 4 ديسمبر2020، فضلا عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 79 لسنة 2021 بشأن الموافقة علي اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية، والموقع بتاريخ 27 ديسمبر2020.