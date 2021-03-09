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هالاند يتفوق على رونالدو وميسي في رقم قياسي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:57 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية ألمانية أن النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني وصل إلى مئويته التهديفية الأولى في مسيرته الاحترافية وذلك أثناء مواجهة بايرن ميونخ الألماني أمس السبت في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني.

وأشارت شبكة سكاي سبورت ألمانيا إلى أن النجم النرويجي البالغ من العمر 20 عامًا سجل ثنائية في الدقائق التسع الأولى من المباراة لكن فريقه فشل في الحفاظ على تقدمه ليخسر اللقاء بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وأكدت الشبكة الألمانية أن النجم النرويجي وصل إلى 100 هدف في مسيرته الاحترافية وذلك أثناء مشاركته في 146 مباراة فقط.

وأفادت الشبكة الألمانية بأن هالاند تفوق بهذا السجل التهديفي على عظماء كرة القدم على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني.

وأوضحت الشبكة الألمانية أن رونالدو احتاج إلى 301 مباراة من أجل الوصول إلى مئويته التهديفية الأولى بينما احتاج ميسي 210 مباريات من أجل تسجيل 100 هدف أما الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي فقد سجل الهدف الـ100 في مباراته الـ180 في مشواره الاحترافي.

وألمحت الشبكة الألمانية أن منذ وصوله إلى بروسيا دورتموند تمكن هالاند من تسجيل 45 هدفًا في 46 مباراة رسمية بينما سجل 29 هدفًا خلال 27 مباراة مع فريقه السابق ريد بول سالزبورج النمساوي.

ولفتت الشبكة الألمانية أنه في بداية مسيرة هالاند في النرويج، سجل 20 هدفًا خلال 66 مباراة مع براين ومولده في حين سجل 6 أهداف دولية مع منتخب بلاده في 7 مباريات.

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