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موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز والقناة الناقلة
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:02 م
غدير أحمد
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يلتقي نادي الزمالك بنظيره سيراميكا كليوباترا في المواجهة المؤجلة من منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة بطولة الدوري المصري الممتاز 2021.
يتصدر الفارس الأبيض جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة من 13 مباراة حتى الآن، لكنه مهدد بقوة من غريمه التقليدي النادي الأهلي الذي يمتلك 24 نقطة من 10 مبارياتٍ فقط.
بينما يعيش سيراميكا كليوباترا موسمًا مميزًا للغاية، فرغم أنه موسمه الأول في الدوري الممتاز، إلا أنه يحتل المركز السابع برصيد 21 نقطة، جمعهم من 14 مباراة، فاز في 5 منهم وتعادل في 6 وخسر 3 مبارياتٍ فقط.
وتقام مباراة الزمالك ونظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الخميس القادم الموافق 11 مارس، على أرضية أستاد القاهرة الدولي.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.
وتذاع مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوبترا عبر شاشة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.
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