موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز والقناة الناقلة

يلتقي نادي الزمالك بنظيره سيراميكا كليوباترا في المواجهة المؤجلة من منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة بطولة الدوري المصري الممتاز 2021.





يتصدر الفارس الأبيض جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة من 13 مباراة حتى الآن، لكنه مهدد بقوة من غريمه التقليدي النادي الأهلي الذي يمتلك 24 نقطة من 10 مبارياتٍ فقط.





بينما يعيش سيراميكا كليوباترا موسمًا مميزًا للغاية، فرغم أنه موسمه الأول في الدوري الممتاز، إلا أنه يحتل المركز السابع برصيد 21 نقطة، جمعهم من 14 مباراة، فاز في 5 منهم وتعادل في 6 وخسر 3 مبارياتٍ فقط.





وتقام مباراة الزمالك ونظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الخميس القادم الموافق 11 مارس، على أرضية أستاد القاهرة الدولي.





وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.





وتذاع مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوبترا عبر شاشة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.



