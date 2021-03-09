رئيس اتحاد الجودو يجتمع برئيس الهيئة القومية للبريد لإعداد بطل السومو لبطولة العالم ببولندا

عقد المهندس مطيع فخر الدين الزهوى رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصرى للجودو والايكيدو والسومو ورئيس الاتحاد الإفريقي للسومو، جلسة مطولة مع المهندس شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد، بحضور أحمد خليفه المدير الفني لمنتخبنا الوطني للسومو و البطل الدولي رامي بلال لاعب منتخب السومو، وذلك في مقر الهيئة بالقرية الذكية .

يأتي الاجتماع في إطار التعاون المشترك بين الاتحاد والهيئة التي ترعى بطل السومو الدولي، فضلا رعايته وبرنامج اعداده لبطولة العالم للسومو التي تستضيفها ببولندا عام ٢٠٢١.