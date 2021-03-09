برلماني : الرئيس السيسي لم ينسَ تضحيات شهداء الوطن



قال النائب شحاته أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن القيادة السياسية الحالية لم تنسَ تضحيات شهداء الوطن في يومهم، مشيرًا إلى أن الدولة قدمت التكريم الذي يليق بهم وكافة وسائل الدعم لأسرهم من خلال سن العديد من التشريعات الخاصة بدعمهم.



وأوضح "أبو زيد" في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، أن أبرز هذه التشريعات هي القانون رقم (16) لسنة 2018 بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وتعديلاته الأخيرة الذي وافق عليها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس السيسي قبل أيام، والتي منحت المزيد من الدعم لأهالي الشهداء على كافة الأصعدة.



وأشار أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن الدولة سعت أيضا إلى دعم شهداء الفرق الطبية خاصة خلال جائحة فيروس كورونا، منوهًا إلى وجود مشروع قانون بالبرلمان لضم شهداء الفرق الطبية إلى صندوق ضحايا الإرهاب.



ووجه النائب، تحية قلبية إلى جميع شهداء الدولة المصرية، متابعًا "كل مصري مات في سبيل حماية ومساندة وطنه فهو شهيد يستحق كل الدعم والتكريم، فالدولة لم ولن تنسى تضحيات أبنائها الشهداء".



ويوافق 9 مارس من كل عام ذكرى "يوم الشهيد"، والذي يأتي تخليدا لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري، عبد المنعم رياض.





الرئيس السيسي: يوم الشهيد يتيح فرصة للقاء أسر الشهداء والمصابين



وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن يوم الشهيد نلتقى فيه جميعا بأسر شهداء مصر والمصابين الذين قدموا الغالى كى نعيش فى أمن وسلام.



وتابع الرئيس السيسي: أقول لهم لن ننساكم لأننا إذا نسيناهم فهذا جحود، مضيفًا أن الاحتفال بيوم الشهيد يعد مناسبة للقاء أسر الشهداء والمصابين.



جاء ذلك خلال حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين للقوات المسلحة بعنوان "لولاهم ما كنا هنا" بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

