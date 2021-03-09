الصين تطلق شهادة صحية للسفر الدولي





أطلقت الصين رسميا نسخة دولية من شهادة صحية للسفر للمواطنين الصينيين، وذلك على تطبيق التواصل الاجتماعي (WeChat).





وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان- خلال المؤتمر الصحفي اليومي، بمقر الوزارة، اليوم الثلاثاء- إن إدارة الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الصينية أطلقت رسميا النسخة سالفة الذكر، حيث تشمل الشهادة نتيجة اختبار الحمض النووي والأجسام المضادة، والتلقيح وغيرها من المعلومات ذات الصلة، كما أنها تتضمن رمزا مشفرا للسماح للسلطات بالتحقق من المعلومات الشخصية لحامله.





ويأتي هذا التطور بعد إعلان عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" الأحد الماضي أنه في المستقبل القريب، ومع اتفاق المزيد من الدول على الاعتراف المتبادل بالشهادات الصحية مع الصين، فإن الشهادة الصحية للسفر الدولي ستلعب دورا أكبر في تعزيز التبادلات والتنقلات الدولية، كما ستوفر للمواطنين الصينيين ضمانا قويا عند السفر إلى الخارج.