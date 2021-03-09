مَجْلِسَا تأديبٍ بجامعة الأزهر لاثنينِ لم يَلْتَزِمَا بضوابط أداء الامتحانات



كما أوضحت جامعة الأزهر أن جميع كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم قامت بتعليق لوحات إرشادية وتوعوية لجميع الطلاب والطالبات، وشددت خلالها على ضرورة التزام كل طالب وطالبة بالوقت والمكان المخصص لأداء الامتحان، وشددت على ضرورة الالتزام باستخدام الأدوات الشخصية، وعدم اصطحاب أجهزة المحمول داخل اللجان، بجانب ذلك نُبِّه على أهمية وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا.

أعلنت جامعة الأزهر إحالة اثنين(طالب- وطالبة) إلى مجلسي تأديبٍ؛ لمخالفتهما الضوابط الإدارية والقواعد المنظمة لأداء لجان الامتحانات في جامعة الأزهر.وأوضح المركز الاعلامي في بيانه أن أيَّ طالب أو طالبة يُخِلُّ بضوابط العملية الامتحانية سوف يُحَاسَبُ وفقًا للقواعد المنظمة لذلك على الفور.