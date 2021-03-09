عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

كشف مصدر مقرب من أحمد سمير نجم طلائع الجيش وهدّاف الدوري المصري، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي حصل على توقيع اللاعب تمهيدًا لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وأشار المصدر في تصريحات لـ "الفجر الرياضي" أن أحمد سمير نجم طلائع الجيش على أعتاب الإنضمام للمارد الأحمر في عقب الإنتهاء على كافة التفاصيل والبنود الشخصية مع إدارة القلعة الحمراء.





ويجيد أحمد سمير اللعب على مستوى الجناح الأيمن وكذلك الأيسر ويُمكن له أن يشارك في مركز صناعة الألعاب مع قدرته على التصويب بقوة من خارج منطقة الجزاء.





يذكر أن الأهلي حقق فوزا مهما على فريق طلائع الجيش بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري ،ورفع رصيده إلى 24 نقطة جمعها من 10 مباريات خاضها في البطولة حتى الآن.



