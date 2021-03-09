جي إم سي تشوقنا لسيارتها الجديدة الكهربائية الـ SUV "همر"

نشرت جي إم سي فيديو تشويقي لسيارتها همر الكهربائية بفئة SUV والقادمة الشهر المقبل.





يظهر الفديية السيارة اختبارية من همر بيك أب وهي تختبر على الثلج بأداء مميز، ومن ثم يظهر التاريخ المحدد للكشف عن السيارة بعد العد التنازلي من 4 إلى 1، والذي يعني أن السيارة ستصل في 3 أبريل المقبل.





ويشار أن همر الكهربائية هي سيارة فريدة ووميزة، ويمكن أن توفر السيارة ما يصل لـ1,000 حصان مع تسارع يضاهي السيارات الرياضية. لكنها بالطبع ستكون أكثر تميزاً على الطرقات الوعرة.